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60 тысяч жителей Башкирии выбрали зарплату в конвертах
Сюжеты:
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Медиа-ланч с Эдуардом КамалетдиновымПрямой эфир
Заместитель генерального директора СУ-10 Эдуард Камалетдинов откровенно ответил на многие вопросы.
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60 тысяч жителей Башкирии выбрали зарплату в конвертах
Сегодня, 10:28ЭкономикаФото: Молодежная общественная палата РБ
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