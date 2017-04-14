60 тысяч жителей Башкирии выбрали зарплату в конвертах

В 2016 году в республике выявлено 67244 работника, с которыми не оформлены трудовые отношения в установленном порядке.

В числе отраслей, в которых отмечены факты неформальной занятости: 23 % составляют работники оптовой и розничной торговли, 14,2 % в отрасли обрабатывающего производства, 11,4 % в сельском хозяйстве, 8,9 % в отрасли строительства, 2,1% в отрасли транспорта и связи, 0,6% - в лесном хозяйстве.

В России около 15 млн. граждан трудоспособного возраста работают в серой зоне, без легального оформления трудовых отношений. Ключ к решению масштабной проблемы специалисты видят, прежде всего, в прямом общении с населением. Необходимо доносить информацию о последствиях неформальной занятости до всех категорий трудоспособного населения, но особенно до молодежи, у которых еще есть возможность изменить ситуацию.

В Башкирии минтруда поддержало инициативу общественных организаций в разработке проектов, направленных на решение проблемы неформальной занятости.

- Неформальная занятость, теневые доходы сдерживают производительность труда, потенциальный экономический рост и усилия по повышению благосостояния граждан. Формализация рынка труда задача актуальная и имеющая один прямой путь решения - безусловное соблюдение закона»

, - уверена министр труда и социальной защиты населения РБ Ленара Иванова.

По результатам конкурсов на получение федеральных грантов, проект Региональной общественной организации развития молодежных инициатив «Лига молодёжной политики» Республики Башкортостан на тему «Официальный труд - выбор малых городов» выиграл грант Президента РФ.

Члены организации ведут активную работу с молодым поколением республики. Кроме того, в рамках проекта осуществляются постоянные выездные встречи с населением малых городов и сельских территорий региона. Сегодня география проекта охватывает города: Стерлитамак, Мелеуз, Баймак, Нефтекамск, Туймазы, Октябрьский, Сибай а также Стерлитамакский, Уфимский, Краснокамский и Хайбуллинский, Альшеевский районы республики.

В официальной группе РОО РМИ «Лига молодежной политики» РБ в социальной сети ВКонтакте действует рубрика «Спроси юриста», где каждый желающий может задать вопрос по теневой занятости и получить ответ от эксперта.

- Сегодня проблема теневой занятости является острым вопросом для нашего общества. Низкий уровень правовой грамотности молодежи влечет за собой их недостаточную правовую защищенность. В рамках реализации проекта организован комплекс мероприятий направленный на повышение правой культуры и грамотности молодёжи региона», - отметил руководитель РОО РМИ «Лига молодёжной политики» РБ, член Молодёжной палаты Вито Сабиров.

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