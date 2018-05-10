В I квартале 2018 года жители Башкирии набрали кредитов на 64 млрд рублей

Общий объем банковских кредитов, которые взяли жители Башкирии за первые три месяца 2018 года, составил 63,8 миллиарда рублей. Если эту сумму поделить на всех жителей республики, то получится, что каждый, включая новорожденных, должен банкам примерно по 16 тысяч рублей. Годом ранее за тот же период общая сумма кредитов была в полтора раза меньше.

В Национальном банке Башкирии (Региональное подразделение Банка России) говорят, что причинами роста кредитования стали такие факторы, как снижение процентных ставок, смягчение требований к заемщикам и рост спроса населения на кредиты.

Из общего объема кредитов, выданных жителям Башкирии, 45,3 млрд рублей составляют потребительские кредиты, это на 34% больше, чем годом ранее. Специалисты банка отмечают также снижение просроченной задолженности в полтора раза.