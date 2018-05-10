В Башкирии бельские речники вышли в навигацию под флагами двух предприятий

Навигация-2018 в Башкирии впервые проходит под флагами двух предприятий: ООО «Речной порт «Уфа» и ООО «Судоремонтно-судостроительный завод». Об этом Медиакорсети сообщили представители обоих предприятий.

- В настоящее время ООО «Речной порт «Уфа» и ООО «Судоремонтно-судостроительный завод» поэтапно и финансово планомерно, при поддержке правительства республики, проводят работу по восстановлению речной отрасли Республики Башкортостан, - говорится в письме, которое поступило в адрес Медиакорсети.

Напомним, в конце прошлой недели на нашем сайте был опубликован материал «Башкирское речное пароходство: навигации в этом году не будет», в котором изложена текущая ситуация в Башкирском речном пароходстве, которое еще в прошлом году было объявлено банкротом. Теперь часть судов, владельцами которых могут стать или уже стали как юридические, так и физические лица, будет использована по назначению, то есть, продолжат ходить по реке. Сообщалось также, что часть судов ждет распиловка на металлолом, а часть будет переоборудована в плавучие гостиницы.

Свое мнение о происходящих переменах в распоряжение Медиакорсети представили руководители предприятий, которые занимаются оздоровлением региональной системы пароходства.

- Цель всех мероприятий – вдохнуть новую жизнь, выстроить новую систему, при которой предприятие будет приносить прибыль, создадутся новые рабочие места с достойной заработной платой работников и, соответственно, приносящие высокие платежи в бюджет. Первый шаг в этом направлении сделан с началом навигации 2018, - поясняется в письме, подписанном директором ООО «Судоремонтно-судостроительный завод» Владиславом Калюжным и исполнительным директором ООО «Речной порт «Уфа» Сергеем Фомичевым.

По их словам, завершено оформление всех регистрационных документов и формуляров на все суда, и в этом году в навигацию будет задействовано большее количество судов, перевозящих различные грузы. Многие из них пережили капитальный ремонт. Объемы перевозок планируется повысить на 20% в сравнении с уровнем прошлого года. Около 300 человек из персонала обоих предприятий прошли обучение и повышение квалификации.

В частности, впервые за много лет в навигацию отправится теплоход Р 97И типа «Окский» грузоподъемностью 2000 тонн.

- Несмотря на убыточность пассажирских перевозок, отсутствие субсидий и дотаций с 2015 года, нашими предприятиями проводится также работа по приведению в соответствие с техническим регламентом документации и получение лицензии на пассажирские перевозки, - проинформировали авторы обращения в редакцию Медиакорсети.

По их словам, сейчас в затоне готовится к навигации теплоход «Башкортостан».

- Есть полное понимание с новым владельцем судна и уверенность, что местом его приписки будет Судоремонтный завод Уфы, - заключают авторы письма.