Кипрская компания вновь вошла в рейтинг «королей госзаказов» Башкирии

Компания «Дортрансстрой» по итогам торгов (аукционов) в 1 квартале 2018 года получила государственных заказов в области строительства в виде четырех контрактов на общую сумму 1,4 миллиарда рублей. И заняла, тем самым, второе место в хит-параде крупнейших обладателей госконтрактов в Башкирии. Об этом сообщает издание «Реальное время».

Эта фирма по итогам 2017 года также заняла второе место в рейтинге «королей госзаказов» – компаний, получивших наиболее крупные государственные заказы по дорожному строительству. У «Дортрансстроя» в 2017 году было контрактов на сумму 0,9 миллиарда рублей.

Итого за 2017 год и за 1 квартал 2018 года получается более 2,3 миллиарда рублей.

Компания «Дортрансстрой» де-юре наша российская, она принадлежит двум московским фирмам: на 99% ООО «Бизнес Вектор» и на 1% ООО «Рейс». Обе эти московские фирмы принадлежат одному уфимскому ООО – «Уфаарендагрупп». А вот учредителем ООО «Уфаарендагрупп» является кипрская частная компания с ограниченной ответственностью «Ерманиер Лимитед».

Другими словами, окончательным владельцем одного из главных дорожно-строительных подрядчиков, одного из «королей госзаказов» Башкирии, является кипрская компания.