Банк УРАЛСИБ упростил сервис перевода средств на карты своих клиентов

Банк УРАЛСИБ упростил сервис перевода средств с карт любого банка на карты своих клиентов.

Для перечисления средств получателю достаточно отправить отправителю ссылку, которая генерируется в соответствующем разделе Мобильного банка или Интернет-банка и ведет на индивидуальную страницу пополнения. Для совершения перевода отправителю потребуется знать только реквизиты собственной карты.

Подключить Интернет-банк можно самостоятельно на сайте, в контакт-центре, банковском платежном терминале, а также в ближайшем отделении ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Для подключения Мобильного банка необходимо скачать бесплатное приложение «Мобильный банк» для платформ iOS, Android.

Справка. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «В+» Fitch Ratings, «B-» Standard&Poor’s и «B3» Moody’s Investors Service.

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 апреля 2018 года насчитывает: 6 филиалов, 281 точку продаж, 1 472 банкомата, 526 платежных терминалов и 22 270 POS-терминалов.