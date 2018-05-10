Банк УРАЛСИБ упростил сервис перевода средств на карты своих клиентов
Новая услуга позволяет осуществлять переводы по ссылке, при этом отправителю не требуется знать реквизиты карты получателя.
Банк УРАЛСИБ упростил сервис перевода средств с карт любого банка на карты своих клиентов.
Для перечисления средств получателю достаточно отправить отправителю ссылку, которая генерируется в соответствующем разделе Мобильного банка или Интернет-банка и ведет на индивидуальную страницу пополнения. Для совершения перевода отправителю потребуется знать только реквизиты собственной карты.
Подключить Интернет-банк можно самостоятельно на сайте, в контакт-центре, банковском платежном терминале, а также в ближайшем отделении ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Для подключения Мобильного банка необходимо скачать бесплатное приложение «Мобильный банк» для платформ iOS, Android.
Справка. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.
Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «В+» Fitch Ratings, «B-» Standard&Poor’s и «B3» Moody’s Investors Service.
Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 апреля 2018 года насчитывает: 6 филиалов, 281 точку продаж, 1 472 банкомата, 526 платежных терминалов и 22 270 POS-терминалов.
Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.