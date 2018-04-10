В администрации Благовещенского района Башкирии объяснили референдум

Глава администрации Благовещенского района дал разъяснения по поводу порядка проведения референдума о строительстве полигона ТКО в Благовещенском районе. А в минэкологии просветили о текущей ситуации вокруг полигона. Документы Медиакорсети предоставил общественник Геннадий Безносиков.

Заместитель министра природопользования и экологии Башкирии Наталья Логунова сообщила, что решение о проведении местного референдума должно приниматься на уровне муниципалитета. Помимо этого, представитель ведомства довольно ясно дала понять, что вопрос о строительстве полигона практически уже решен, потому что его проект прошел экспертизу в управлении Росприроднадзора по РБ и получил положительную оценку.

- По информации из администрации Благовещенского района строительство полигона ТКХ, предполагающего захоронение отходов без их сортировки не планируется. Будущий объект представляет собой современный мусоросортировочный комплекс с с ортировкой твеердых коммунальных отходов мощностью 50 тысяч тонн в год, - пояснила Наталья Логунова в своем письменном ответе.

Глава администрации Благовещенского района Фарит Фазылов ответил общественникам в письме, в котором рекомендовал им собрать не более пяти процентов от участников референдума, зарегистрированных на территории района. А также рассказал о порядке проведения референдума и о том, какие документы необходимо предоставить.

В случае если все будет сделано правильно, районные депутаты должны будут рассмотреть вопрос о проведении референдума. Сам глава по закону не имеет полномочий принимать решения о назначении референдума, пояснил он.