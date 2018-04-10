Центральный банк предложил всем пройти тест на финансовую грамотность
Сегодня, 18:01ЭкономикаМарат ГареевФото: cbr.ru
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Тем, кто успешно сдаст зачет, вручат персональные сертификаты.
Любой желающий с 10 по 21 апреля сможет проверить уровень своей финансовой грамотности. А по тем вопросам, которые вызвали трудность, восполнить пробел в знаниях. Такую возможность предоставляет Агентство стратегических инициатив (АСИ) совместно с ЦБ РФ, Минфином и Конструктором образовательных ресурсов.
Зачет пройдет в рамках ежегодной Всероссийской недели финансовой грамотности для детей и молодежи.
Чтобы пройти тест, нужно авторизоваться на сайте. Тест состоит из 30 вопросов. Если вы наберете 24 правильных ответов и больше, вы получите персональный сертификат о прохождении теста.
Тем, кто не сможет ответить на все вопросы правильно, предложат ссылки на материалы, благодаря которым можно будет недостающие знания пополнить.
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