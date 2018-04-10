Центральный банк предложил всем пройти тест на финансовую грамотность

Любой желающий с 10 по 21 апреля сможет проверить уровень своей финансовой грамотности. А по тем вопросам, которые вызвали трудность, восполнить пробел в знаниях. Такую возможность предоставляет Агентство стратегических инициатив (АСИ) совместно с ЦБ РФ, Минфином и Конструктором образовательных ресурсов.

Зачет пройдет в рамках ежегодной Всероссийской недели финансовой грамотности для детей и молодежи.

Чтобы пройти тест, нужно авторизоваться на сайте. Тест состоит из 30 вопросов. Если вы наберете 24 правильных ответов и больше, вы получите персональный сертификат о прохождении теста.