Силуанов не видит необходимости в повышении налогов для физических лиц

На встрече руководитель Минфина заявил о своем скептическом отношении к вопросу повышения нагрузки на население. По его мнению, есть и другие направления, по которым можно совершенствовать налоговую систему. Также, по словам чиновника, имеются и другие возможности привлечения ресурсов в налоговую систему, написал портал rns.online.

Также Силуанов добавил, что вместо усиления налоговой нагрузки на граждан, можно обратиться к механизму индивидуального пенсионного капитала.