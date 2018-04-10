Продажи машин с пробегом в России в марте выросли более чем на 6%

За январь-март 2018 года рынок подержанных автомобилей в нашей стране вырос на 5%, до 1,2 миллионов единиц.

В марте этого года в лидеры вышли машины марки Lada. На их долю в прошлом месяце пришлось 26,2% от совокупного объема продаж легковых автомобилей с пробегом. Всего за этот период было реализовано 128,4 тысяч штук, а продажи выросли на 0,7%, сообщил портал rns.online.