Правительство РФ рассчитывает на уменьшение доли госсектора в экономике

По его мнению, доля государственного сектора должна уменьшиться через два способа. При этом, когда доминирует госсектор, возрастают риски на конкретных предприятиях, цитирует слова чиновника портал rns.online.

Первый способ, как считает Дворкович, это приватизация. Возможности для нее есть, понятны и направления. Но этот способ не основной, подчеркнул вице-премьер.