Госдума: Многим банкам в России не требуется МФСО
Сегодня, 16:02Экономика
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В ходе пленарной сессии Биржевого форума председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что многим банкам в России не нужны международные стандарты финансовой отчетности (МСФО).
Российским финансовым организациям хватает и российских стандартов бухгалтерской отчетности (РСБУ), подчеркнул чиновник.
Особенно это не нужно, если банки не привлекают инвесторов, а работают только со своей клиентурой, написал портал rns.online. Но Россия перейдет к 2021 году на МФСО, такое в планах уже есть, добавил Аксаков.
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