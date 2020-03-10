В Башкирии увеличились налоговые отчисления в сфере туризма

По данным председателя госкомитета Башкирии Салавата Нафикова, туристический поток в республике вырос на 8% и превысил 2,7 млн человек, передает «РБК–Уфа».

Глава комитета также отметил, что по сумме оказанных услуг отдыхавших Башкирия находится на втором месте в Приволжском федеральном округе и на девятом в России. Показатель суммы – 13,5 млрд рублей.

Нафиков отметил, что по объему оказанных санаторно-курортных услуг регион находится на первом месте в ПФО и на пятом в РФ с суммой почти в 5 млрд рублей.