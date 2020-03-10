Специалисты: рубль продолжит падать на фоне обрушения рынков

Как сообщает News.ru, также упали акции крупных банков. К началу торгов на Московской бирже, акции Сбербанка упали на 14%, ВТБ — на 11,7%. Бумаги «Роснефти» проваливаются на 12%, «Газпрома» — на 12,5%, «Лукойла» — на 14%.

Инвесторы ожидают, что в ближайшее время Минфин и ЦБ РФ разработает ряд мер по решению ситуации, тем не менее, в ведомствах все же хотят прибегнуть к средствам ФНБ. Специалисты ожидают, что ЦБ РФ повысит ключевую ставку. Также регулятор прибег в временному ослаблению контроля над банками.

Нефтяные котировки обрушились из за того, что РФ не согласилась с предложением ОПЕК+ ввести дополнительное ограничение на добычу нефти в размере 1,5 миллионов баррелей в сутки. Тем не менее, картель решил прибегнуть к дополнительным мерам поддержки. Однако, странам слегам ОПЕК+ без участия России будет тяжело справляться с введенными мерами ограничение. Поэтому, существует вероятность того, что предложенные картелям ограничения, не вступя в силу, сразу же провалятся.