Нефть немного отыграла падение

Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
По данным торгов Brent стоит уже $35,57 за баррель.
Напомним, после сообщений о том, что участники ОПЕК+ не договорились о новом сокращении добычи, цены на нефть обрушились на 30%. Во вторник марка Brent немного отыграла падение – до -27,27% или $35,57 за баррель, пишет rns.online.
Отмечается, что апрельские фьючерсы на WTI стоят $32 за баррель. Таким образом снижение составляет -29%.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей