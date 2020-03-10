Курс доллара на Forex упал ниже 74 рублей

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На рынке Forex по состоянию на 6 часов 50 минут по московскому времени 10 марта курс доллара составил 73,79 рублей, а курс евро - 83,9 рублей.
Накануне Московская международная валютная биржа (ММВБ) пообещала принять меры из-за повышения волатильности на рынке, сообщает газета «Известия».
Перед открытием торгов 10 марта ММВБ увеличила границы колебаний курсов евро и доллара. По прогнозам аналитиков, американская валюта может вырасти до 76, 39 рублей, а европейская - до 87, 31 рубля.
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