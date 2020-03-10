Гендиректор «БашРТС» покинул пост после череды скандалов с завышением платежей
По официальной версии, Илья Гордеев перешел на другую работу.
Сегодня, 10 марта, стало известно, что генеральный директор ООО «БашРТС» Илья Гордеев оставил свою должность. Данную информацию Медиакорсети подтвердила пресс-секретарь компании Татьяна Валиева.
По ее словам, Илья Гордеев покинул пост в связи с плановым переходом на новую работу. Известно, что его заменит Тимофей Дубровский. Соответствующая информация уже появилась на официальном сайте компании.
Между тем, как стало известно Медиакорсети из источника, близкого к ситуации, причиной увольнения Ильи Гордеева все-таки могла стать именно череда скандалов с так называемыми «корректировками» платы за тепло, а также митинга недовольных потребителей, на который вышли более 700 уфимцев. Более того, его могли «подставить» во многом свои же сотрудники.
— Считаем, что Гордеев пострадал чисто из-за неорганизованной работы своего структурного подразделения — «Теплосбыт». Руководитель данного подразделения дала команду сотрудникам, в короткий срок предъявить доначисления жителям Уфы, Стерлитамака и Сибая, чтобы получить премию по результатам 2019 года, — сообщает информированный источник редакции.
Получить оперативный комментарий по этому у директора филиала «Теплосбыт» Ирины Поповой не удалось. Пресс-секретарь компании поначалу также не ответила нам на этот вопрос.
Позднее пресс-службой ООО «БашРТС» был предоставлен следующий комментарий:
— Ежегодная корректировка размера платы за отопление была проведена в соответствии с действующим законодательством (Постановление правительства РФ 354). Отметим, что в рамках данной корректировки со стороны ООО «БашРТС» был осуществлен возврат жителям на сумму более 1 миллиарда рублей, а в ряде домов, в соответствии с показаниями приборов учёта, произошло доначисление на сумму чуть более 66 миллионов рублей.
Ранее Медиакорсеть подробно писала о том, кто заставляет уфимцев массово переплачивать за отопление.
Справка
По данным СПАРК-Интерфакс, в 2018 году прибыль компании составила 458 млн 849 тысяч рублей. Предприятие было зарегистрировано в 2005 году с уставным капиталом 2 млрд 541 млн рублей.
Медиакорсеть следит за ситуацией.