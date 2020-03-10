Гендиректор «БашРТС» покинул пост после череды скандалов с завышением платежей

Сегодня, 10 марта, стало известно, что генеральный директор ООО «БашРТС» Илья Гордеев оставил свою должность. Данную информацию Медиакорсети подтвердила пресс-секретарь компании Татьяна Валиева.

По ее словам, Илья Гордеев покинул пост в связи с плановым переходом на новую работу. Известно, что его заменит Тимофей Дубровский. Соответствующая информация уже появилась на официальном сайте компании.

Между тем, как стало известно Медиакорсети из источника, близкого к ситуации, причиной увольнения Ильи Гордеева все-таки могла стать именно череда скандалов с так называемыми «корректировками» платы за тепло, а также митинга недовольных потребителей, на который вышли более 700 уфимцев. Более того, его могли «подставить» во многом свои же сотрудники.

— Считаем, что Гордеев пострадал чисто из-за неорганизованной работы своего структурного подразделения — «Теплосбыт». Руководитель данного подразделения дала команду сотрудникам, в короткий срок предъявить доначисления жителям Уфы, Стерлитамака и Сибая, чтобы получить премию по результатам 2019 года, — сообщает информированный источник редакции.

Получить оперативный комментарий по этому у директора филиала «Теплосбыт» Ирины Поповой не удалось. Пресс-секретарь компании поначалу также не ответила нам на этот вопрос.

Позднее пресс-службой ООО «БашРТС» был предоставлен следующий комментарий:

— Ежегодная корректировка размера платы за отопление была проведена в соответствии с действующим законодательством (Постановление правительства РФ 354). Отметим, что в рамках данной корректировки со стороны ООО «БашРТС» был осуществлен возврат жителям на сумму более 1 миллиарда рублей, а в ряде домов, в соответствии с показаниями приборов учёта, произошло доначисление на сумму чуть более 66 миллионов рублей.

Ранее Медиакорсеть подробно писала о том, кто заставляет уфимцев массово переплачивать за отопление.

Справка

По данным СПАРК-Интерфакс, в 2018 году прибыль компании составила 458 млн 849 тысяч рублей. Предприятие было зарегистрировано в 2005 году с уставным капиталом 2 млрд 541 млн рублей.