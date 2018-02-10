Сбербанк подал на банкротство известного в Уфе ресторатора

Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Банк оценивает требования к владельцу ресторанной сети «Лидер групп» Сергею Белкину в 227,84 миллиона.
ПАО «Сбербанк России» направило в арбитражный суд Башкирии иск о признании банкротом известного уфимского ресторатора, владельца сети ресторанов «Лидер групп» Сергея Белкина. Как следует из материалов арбитражного суда, иск в суд поступил 5 февраля. Сумма требований оценивается в 227,84 млн руб. Информации о том, как возникла задолженность, в материалах суда пока нет. Заявление к производству пока не принято, дата судебного заседания не назначена.
Сергей Белкин сообщил «Медиакорсети», что «переговоры ведутся, все под контролем».
Сергей Белкин – владелец и генеральный директор сети компании "Leader Group", которая управляет ресторанами «ВиноиСыр», «Dublin», «Fiesta Pizza», «Sherlok Holmes», и т.д.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей