Сбербанк подал на банкротство известного в Уфе ресторатора

ПАО «Сбербанк России» направило в арбитражный суд Башкирии иск о признании банкротом известного уфимского ресторатора, владельца сети ресторанов «Лидер групп» Сергея Белкина. Как следует из материалов арбитражного суда, иск в суд поступил 5 февраля. Сумма требований оценивается в 227,84 млн руб. Информации о том, как возникла задолженность, в материалах суда пока нет. Заявление к производству пока не принято, дата судебного заседания не назначена.