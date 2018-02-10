Пять стартапов из регионов России получили 1 миллион

Всего в конкурсе участвовали 70 стартапов.

9 февраля были объявлены пять победителей конкурса «Инновационный бизнес-навигатор», который проходил в рамках Недели российского бизнеса. Конкурс проводят РСПП, ООО «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг» и АНО ДО «Центр регионального развития и бизнес-технологий РСПП».

Победителями стали ООО «Огонек-ЭС» (Москвоская область), ООО «Промторгсервис» (Тульская область), ООО «Сясьстройский хлебозавод» (Лениградская область), ИП Цыганок Лилия Эдуардовна (Краснодарский край), ООО «Авангард» (Красноярский край).

Московская компания представила на суд жюри проект Реабилитационного центра с нейроортопедическим профилем. Проект предусматривает строительство и ввод в эксплуатацию научно-практического центра разработки реабилитационных технологий и реабилитации инвалидов.

Компания из тульской области разработала бизнес-модель садового центра «Северин» с экспансией в регионы по франчайзинговой модели.

ООО «Сясьстройский хлебозавод» представило проект по выпуску хлебобулочных и мучнистых кондитерских изделий двойного запекания и длительного срока хранения, а также по выпуску новой продукции «итальянские десерты».

Предприниматель из Краснодарского края Лилия Цыганок разработала проект развития семейной животноводческой кролиководческой фермы на базе крестьянского (фермерского) хозяйства «Ваш фермер».

Компания из красноярского края защитила проект по производству окон ПВХ системы «Альбинос».

Победители конкурса получили гранты на реализацию своих проектов в размере 1 млн руб., а также будут приняты в РСПП в качестве полноправных членов без первого ежегодного взноса.

Отметим, что конкурс «Инновационный бизнес-навигатор» проводился в течение 2017 года в пяти регионах России, в том числе Московской, Ленинградской, Тульской областях, Красноярском и Краснодарском краях. В конкурсе приняло участие 70 проектов.