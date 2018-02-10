Банк России снизил ключевую ставку до 7,5%

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Регулятор отмечает, что годовая инфляция остается на устойчиво низком уровне.
Совет директоров Банка России на первом заседании в текущем году принял решение понизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов - до 7,5% годовых, сообщает ТАСС.
Регулятор отмечает, что годовая инфляция остается на устойчиво низком уровне, а инфляционные ожидания постепенно снижаются.
Совет директоров Банка России на первом заседании в текущем году принял решение понизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов - до 7,5% годовых. Об этом сообщается в материалах регулятора.
ЦБ отмечает, что годовая инфляция остается на устойчиво низком уровне, а инфляционные ожидания постепенно снижаются.
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