В Башкирии в 2017 году ущерб от лесных пожаров составил 1,6 миллиона рублей
Сегодня, 16:24ЭкономикаНаталья КузнецоваФото: avatara.su
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В Башкирии в 2017 году произошло 38 лесных пожаров, из них два крупных - в Белорецком и Учалинском районах, в одном из которых погибли два человека. Причиной в большинстве случаев стал человеческий фактор.
Как сообщил сегодня депутатам Госсобрания-Курултая министр лесного хозяйства республики Марат Шарафутдинов, пожары в прошлом году произошли в лесах общей площадью 36,55 га. В сравнении с 2016 годом количество количество пожаров уменьшилось в 4 раза, по площади - в 1,7 раза.
- Основной причиной стал человеческий фактор, - уточнил Шарафутдинов. - В 36 из 38 случаях пожары были потушены в течение суток.
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