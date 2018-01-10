В Башкирии в 2017 году ущерб от лесных пожаров составил 1,6 миллиона рублей

В Башкирии в 2017 году произошло 38 лесных пожаров, из них два крупных - в Белорецком и Учалинском районах, в одном из которых погибли два человека. Причиной в большинстве случаев стал человеческий фактор.

Как сообщил сегодня депутатам Госсобрания-Курултая министр лесного хозяйства республики Марат Шарафутдинов, пожары в прошлом году произошли в лесах общей площадью 36,55 га. В сравнении с 2016 годом количество количество пожаров уменьшилось в 4 раза, по площади - в 1,7 раза.