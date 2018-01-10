Тепличников Башкирии заставили менять газовые печи

Претензии к используемому на западе Башкирии оборудованию предъявили газоэксплуатационники в конце 2017 года.

Среди овощеводов началось недовольство.

– В результате около 1500 газовых печей на 44 гектарах закрытого грунта типа УГОП в Туймазинском районе надо срочно выкинуть на свалку и быстренько купить новые! – пожаловались журналистам местные тепличники. – Если мы этого не сделаем, то нам просто не дадут допуск эксплуатационные службы, что грозит фактическим разорением целого ряда хозяйств, выращивающих овощи в промышленном масштабе. Это десятки миллионов рублей убытков.

– Это самые надежные и безопасные печи, – говорит другой тепличник со стажем. – Мы использовали их 30 лет.

– В теплицах Туймазинского, Буздякского, Бакалинского и Шаранского районов установлено 5380 газопечей, – говорит главный инженер филиала «Газпром газораспределение Уфа» в г. Туймазы Альберт Якупов. - При проведении плановых работ мы выявили сотни нарушений: использование несертифицированного оборудования, самодельных печей без автоматики безопасности, шлангов, подводок, соединений. Газопроводы установлены на ненадежных деревянных опорах теплиц, дымоходы выведены не по проекту, не закреплены. Дальнейшую эксплуатацию значительной части такого оборудования допускать нельзя. Требования о его замене предъявлены не вчера, а введены несколько лет назад. Кстати, многие заменили газооборудование.

– Ежегодно мы производим более 50 тонн огурцов помидоров и капусты. Это 10% от всех овощей закрытого грунта, выращиваемых в России – говорит председатель Ассоциации КФ(Х) «Туймазинец» Минзагит Шангареев. – Десятки миллионов рублей вложены тепличниками в инфраструктуру, дороги, общежития. Мы просили эксплуатационников не обрушивать налаженный бизнес, образ жизни, налогооблагаемую базу целого ряда населенных пунктов Туймазинского района ради контроля. Кстати, не припомню ни одной техногенной аварии, взрыва газа или подобного тому в наших 136 крупных тепличных хозяйствах, входящих в Ассоциацию. Вместе с тем подчеркну, что типы печей, рекомендованные газоэксплуатационниками, значительно экономичнее и выгоднее самим тепличникам. Не стоит им так цепко держаться за старье.