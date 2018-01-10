«Башнефть» планирует участвовать в аукционе по покупке активов «Алросы»

Компания направила ходатайство в Федеральную антимонопольную службу.

«Башнефть» направила ходатайство на получение разрешения участвовать в аукционе на газовые активы «Алросы» в Федеральную антимонопольную службу России, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя «Роснефти».

Источник уточнил, что другие дочерние структуры «Роснефти» («РН-Холдинг» и «РН-Газ») передали аналогичные заявки в канцелярию ФАС 29 декабря. По его словам, на копии документов стоит отметка об их принятии, между тем в ФАС ранее сообщали, что не получали документов на участие в торгах.

Аукцион по продаже газовых активов «Алроса» назначен на 19 февраля. На торги выставлены единым лотом 100% акций "Геотрансгаза" и "Уренгойской газовой компании". Начальная цена - 30 млрд рублей.

"Геотрансгаз" и "Уренгойская газовая компания" осуществляют недропользовательскую деятельность по добыче природного газа и газового конденсата на территории Берегового и Усть-Ямсовейского лицензионных участков в Ямало-Ненецком автономном округе.