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Башкирия вошла в ТОП-10 по эффективности госзакупок
Сюжеты:
Власть без цензурыНаши в ПхенчханеВыборы-2018
Медиа-ланч с Вадимом БолтыровымПрямой эфир
Директор офиса инвестиционного банка и компании БКС в Уфе Вадим Болтыров рассказал о том, как формировать привычку инвестировать.
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Башкирия вошла в ТОП-10 по эффективности госзакупок

Сегодня, 12:53ЭкономикаОльга Корзик
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