Башкирия вошла в ТОП-10 по эффективности госзакупок

Регион по этому показателю занял 9-ое место и 12 по подозрительности закупок.

Башкирия по итогам первого полугодия 2017 года заняла 9-ое место в рейтинге эффективности региональных закупок. Исследование подготовила система мониторинга «Закупки 360». Как отмечают авторы, в качестве основных критериев оценки использовались: конкурентность, экономность, эффективность планирования, конфликтность и подозрительность закупок.

Башкирия заняла 39 место по конкурентности, 27 по экономности, 31 – по эффективности планирования и 12 по подозрительности.

Самыми эффективными в рейтинге госзакупок стали Ульяновская (1-ое место) и Кемеровская (2-ое место) области, а также Хабаровский край (3-е место).