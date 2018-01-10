Башкирия вошла в ТОП-10 по эффективности госзакупок

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Регион по этому показателю занял 9-ое место и 12 по подозрительности закупок.
Башкирия по итогам первого полугодия 2017 года заняла 9-ое место в рейтинге эффективности региональных закупок. Исследование подготовила система мониторинга «Закупки 360». Как отмечают авторы, в качестве основных критериев оценки использовались: конкурентность, экономность, эффективность планирования, конфликтность и подозрительность закупок.
Башкирия заняла 39 место по конкурентности, 27 по экономности, 31 – по эффективности планирования и 12 по подозрительности.
Самыми эффективными в рейтинге госзакупок стали Ульяновская (1-ое место) и Кемеровская (2-ое место) области, а также Хабаровский край (3-е место).
Последние позиции в рейтинге заняла Ингушетия, Карачаево-Черкесия и Чеченская республики.
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