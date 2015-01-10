В Башкирии восстановят популяцию благородных оленей-маралов

Амбициозную цель поставили себе в вольерном хозяйстве «Олений парк», что располагается в Ишимбайском районе Башкирии. Здесь намерены восстановить популяцию оленей-маралов, полностью истребленных в начале ХХ века. В 2013 году сюда завезли 28 особей и в июне 2014-го уже получили приплод – восемь оленят. Через четыре года здесь уже будет 150 маралов.