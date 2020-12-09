«Снизит долговую нагрузку». Башкирия получила рассрочку по кредиту на 7 млрд рублей

«Снизит долговую нагрузку». Башкирия получила рассрочку по кредиту на 7 млрд рублей

Вчера, 11:15ЭкономикаАнна КононоваPhoto: pixabay.com
Федеральный центр предоставил Башкирии рассрочку по кредиту на семь миллиардов рублей до 2029 года.

Депутаты Госсобрания РБ намерены рассмотреть на пленарном заседании проект закона о предоставлении кредита для покрытия дефицита бюджета Башкирии из федеральной казны. Председатель Курултая Константин Толкачев отметил, что документ позволит значительно снизить долговую нагрузку на бюджет. Это особенно важно в экономических условиях в период пандемии. Ранее Башкирия, по его словам, получила семь кредитов, задолженность по которым составила более 7,3 миллиарда рублей.

Данная задолженность была реструктуризирована, период ее погашения продлен до 2029 года включительно, в связи с чем в октябре было заключено соответствующее дополнительное соглашение между Министерством финансов Российской Федерации и Министерством финансов Республики Башкортостан, рассказал Толкачев.

В этом году республика не будет платить по кредиту, а в 2021–2024 годах Башкирия заплатит по 5% от суммы задолженности ежегодно. В последующие годы будут выплачиваться равными долями.

Напомним, дефицит бюджета Башкирии на 2021 год и плановый период 2022–2023 годов рассчитан с дефицитом в 24 миллиарда. Коронавирус сильно отразился на экономике региона, в связи с чем снизились налоговые поступления.

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