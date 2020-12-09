«Снизит долговую нагрузку». Башкирия получила рассрочку по кредиту на 7 млрд рублей

Депутаты Госсобрания РБ намерены рассмотреть на пленарном заседании проект закона о предоставлении кредита для покрытия дефицита бюджета Башкирии из федеральной казны. Председатель Курултая Константин Толкачев отметил, что документ позволит значительно снизить долговую нагрузку на бюджет. Это особенно важно в экономических условиях в период пандемии. Ранее Башкирия, по его словам, получила семь кредитов, задолженность по которым составила более 7,3 миллиарда рублей.