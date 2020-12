Дипломант «Продукта Башкортостана» производит национальный башкирский продукт талкан

Дипломант проекта «Продукт Башкортостана» — производственная компания ООО «Актирман» уже более 12 лет производит по старинным национальным традициям полезный и питательный продукт талкан.

Талкан — это мука из пророщенных злаков полностью, которая полностью сохраняет свои полезные свойства, а продукты из нее насыщают организм необходимыми витаминами и минералами, придают силу и укрепляют иммунитет. «Здоровое питание — основа здоровья населения. Формирование у населения привычки правильно питаться — одно из наших приоритетных направлений деятельности. Сегодня натуральные продукты дипломантов проекта „Продукт Башкортостана“ пользуются большим спросом среди потребителей. Наша главная задача — содействие производству и дальнейшего сбыта качественного регионального продукта. Это имеет серьезное экономическое и культурное значение для республики», — подчеркнул министр торговли и услуг Республики Башкортостан Алексей Гусев. Photo: Пресс-служба Министерства торговли и услуг Республики Башкортостан Начиная свою деятельность с 1998 г., ООО «Актирман» несколько лет занималось производством муки и макаронных изделий, но желание дальнейшего производственного роста подтолкнуло на поиски новых путей развития. «Нам всегда хотелось вернуться к национальным истокам своего народа, мы стали изучать традиционное питание древних кочевых культур. Мы серьезно заинтересовались производством продукции из пророщенного зерна талкан. Изучив технологический процесс, оценив свои силы, мы решили начать производство на основе древнего рецепта башкир. Идея оказалась плодотворной», — поделился основатель компании Загир Кульбаев. Photo: Пресс-служба Министерства торговли и услуг Республики Башкортостан В 2013 г. предприятие становится участником проекта «Продукт Башкортостана», в рамках которого активно принимает участие в торгово-закупочных конференциях, выставках, ярмарках, представляя собственную торговую марку широкому кругу потенциальных партнеров по бизнесу и, конечно же, покупателей. «Это дало возможность предприятию выйти за границы небольшого производства, наладить сбыт, увеличить товарооборот, добиться лояльности потребителей. За эти годы ООО „Актирман“ превратился в узнаваемый башкирский бренд», — пояснил руководитель проекта «Продукт Башкортостана» Светлана Дивнич. Photo: Пресс-служба Министерства торговли и услуг Республики Башкортостан Сейчас ООО «Актирман» выпускает широкую линейку продукции из пророщенного зерна: талкан, быстрые завтраки, сухие смузи, натуральные коктейли. С предприятием сотрудничают более 500 компаний, продукты реализуются в крупных торговых сетях и эко-магазинах, география поставок включает не только города Башкортостана, но и федеральные центры: Москва, Санкт-Петербург, Самара, Нижний Новгород, Казань, Йошкар-Ола, Екатеринбург, Челябинск, Владивосток. Кроме того, предприятие активно выходит на международный рынок, уже налажены поставки продукции в Казахстан. Идет работа по поставкам «живой еды» в Турцию, готовятся экспортные паспорта более чем на 30 видов талкана и продукции на его основе.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter