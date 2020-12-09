Дипломант «Продукта Башкортостана» производит национальный башкирский продукт талкан

Сейчас ООО «Актирман» выпускает широкую линейку продукции из пророщенного зерна: талкан, быстрые завтраки, сухие смузи, натуральные коктейли. С предприятием сотрудничают более 500 компаний, продукты реализуются в крупных торговых сетях и эко-магазинах, география поставок включает не только города Башкортостана, но и федеральные центры: Москва, Санкт-Петербург, Самара, Нижний Новгород, Казань, Йошкар-Ола, Екатеринбург, Челябинск, Владивосток. Кроме того, предприятие активно выходит на международный рынок, уже налажены поставки продукции в Казахстан. Идет работа по поставкам «живой еды» в Турцию, готовятся экспортные паспорта более чем на 30 видов талкана и продукции на его основе.