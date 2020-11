В Башкирии карикатурист Камиль Бузыкаев оформил упаковку для новой водки

«Башспирт» выпустил новую водку «Чишмы сидим» с необычными этикеткой и упаковкой, в оформлении которых принял участие известный карикатурист Камиль Бузыкаев.

Долгожданная новинка от компании «Башспирт» - водка «Чишмы сидим» - практически сразу после проявления в продаже привлекла внимание покупателей. Помимо высоких потребительских качеств напитка, его безусловным конкурентным преимуществом стали этикетка и упаковка. Их разработал карикатурист Камиль Бузыкаев, широко известный остроумными карикатурами о политике, общественной жизни, спорте и культуре. Photo: bashspirt.ru Рисунки и текст на гофрокоробе водки «Чишмы сидим» художник оформил в виде комикса, главный персонаж которого общается с потребителями продукта и растолковывает значение таких часто звучащих в местном обиходе слов, как «алға» (по-русски «вперед»), «әйбәт» («хорошо»), «сипаратка» (производное от русской фразы «всё в порядке»), а также делится легендой о происхождении названия столицы Башкирии Өфө. Интересно, что на этикетке водки «Чишмы сидим» есть QR-код, считав который при помощи смартфона, можно послушать историю крылатого выражения «Деньги есть — Уфа гуляем. Денег нет - Чишма сидим». Photo: bashspirt.ru Как рассказала Mkset пресс-секретарь компании «Башспирт» Люция Давлиева, выпуск новой водки «Чишмы сидим», действительно, стал долгожданным событием. Давно у нас не было новинок в сегменте масс-маркет, и мы, конечно, решили, что в этом напитке необычно должно быть всё – и этикетка, и название, и даже гофрокороб, рассказала Люция Давлиева. Photo: bashspirt.ru Продолжая продвигать идею о пропаганде культуры пития, специалисты «Башспирта» решили сделать упаковку новой водки не только красивым и памятным сувениром, который наверняка будет долго храниться дома у покупателей, но и превратить её в своего рода «русско-башкирский разговорник». Photo: bashspirt.ru - Конечно, лучше Камиля Бузыкаева с этой задачей никто бы не справился. Думаю, наши покупатели оценят такой нестандартный подход, и водка «Чишмы сидим» займет достойное место в нашем ассортиментном портфеле, - рассказала Люция Давлиева.

