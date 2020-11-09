В Башкирии карикатурист Камиль Бузыкаев оформил упаковку для новой водки

Рисунки и текст на гофрокоробе водки «Чишмы сидим» художник оформил в виде комикса, главный персонаж которого общается с потребителями продукта и растолковывает значение таких часто звучащих в местном обиходе слов, как «алға» (по-русски «вперед»), «әйбәт» («хорошо»), «сипаратка» (производное от русской фразы «всё в порядке»), а также делится легендой о происхождении названия столицы Башкирии Өфө. Интересно, что на этикетке водки «Чишмы сидим» есть QR-код, считав который при помощи смартфона, можно послушать историю крылатого выражения «Деньги есть — Уфа гуляем. Денег нет - Чишма сидим».