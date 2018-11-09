В октябре в Башкирии больше всего подорожали куриные яйца и жвачка

Башкортостанстат подсчитал, что и на сколько подорожало или подешевело в республике в октябре. В целом инфляция в 10-м месяце текущего года составила всего полпроцента, а с начала года 2,8%. По России примерно также – 0,4% и 3,3% соответственно. Во всех регионах Приволжского федерального округа инфляция примерно на одном уровне.

Из продовольственных товаров больше всего цены за месяц изменились на куриные яйца (+10,2%), саму курицу (4,6%), сахарный песок (+3,7%) жвачку с шоколадом и кофе (+0,8-5,1%).

Зато традиционно для осени подешевели овощи и фрукты. Капуста, картофель, морковь и свекла стали дешевле на 6,3-10,6%. Груши с виноградом подешевели на 2,0-7,6%. Лимоны стали доступнее на целых 31,2%. Зато апельсины подорожали на 10,8%.

В отделе непродовольственных товаров не очень интересно: цены на одежду, мебель, бытовые приборы варьировали в пределах инфляции в обе стороны.