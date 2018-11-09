Центр стандартизации и метрологии Башкирии закупает Camry за 2 миллиона рублей

Информация о проведенных торгах размещена на портале госзакупок и в СПАРКе. Федеральное бюджетное учреждение «Центр стандартизации и метрологии» закупает автомобиль Toyota Camry за 1,9 миллиона рублей .

Автомобиль Toyota Camry в зависимости от комплектации стоит примерно от 1,5 до 2,5 миллионов рублей, комплектации от «Стандарт» до Executive Safety («Исполнительная безопасность»). Судя по цене, за которую иномарку покупает бюджетная организация, речь идет о комплектации «Элеганс Safety» или «Престиж Safety». В модельном ряде это где-то посередине по дороговизне.