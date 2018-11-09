Центр стандартизации и метрологии Башкирии закупает Camry за 2 миллиона рублей
Судя по комплектации, это средняя по престижности модель.
Информация о проведенных торгах размещена на портале госзакупок и в СПАРКе. Федеральное бюджетное учреждение «Центр стандартизации и метрологии» закупает автомобиль Toyota Camry за 1,9 миллиона рублей.
Среди желаемых составляющих комплектации автомобиля можно выделить следующие интересные позиции:
легкосплавные колесные диски
полноразмерное запасное колесо на легкосплавном диске
кожаная обивка селектора управления
двухзонный климат-контроль
электропривод регулировки водительского сиденья в 8 направлениях
электрорегулировка пассажирского сидения в 4 направлениях
круиз-контроль
4,2” цветной многофункциональный дисплей на панели приборов
подогрев передних сидений
аудиосистема с поддержкой CD/MP3/WMA/WAV/FLAC/ALAC
6 динамиков аудиосистемы
аудио разъем (AUX)
USB разъем для воспроизведения медиа файлов и зарядки мобильных устройств на центральной консоли
2 USB разъема для зарядки мобильных устройств пассажиров второго ряда
коммуникационная система Bluetooth
мультимедийная система с цветным дисплеем.
Автомобиль Toyota Camry в зависимости от комплектации стоит примерно от 1,5 до 2,5 миллионов рублей, комплектации от «Стандарт» до Executive Safety («Исполнительная безопасность»). Судя по цене, за которую иномарку покупает бюджетная организация, речь идет о комплектации «Элеганс Safety» или «Престиж Safety». В модельном ряде это где-то посередине по дороговизне.