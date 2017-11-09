На реконструкцию уфимского железнодорожного вокзала добавят 1,4 миллиарда

Деньги выделят «Российские железные дороги» в 2018 году.

На реконструкцию здания железнодорожного вокзала в Уфе ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) в 2018 году выделят 1,4 млрд руб. в 2018 году. Об этом на заседании внутрифракционной группы фракции «Единая Россия» в Госдуме президент РЖД Олег Белозеров, сообщается на региональном сайте «Единой России».

Данный вопрос поднял депутат Госдумы от Башкирии Рафаэль Марданшин. Он сообщил, что в 2019 году будет праздноваться 100-летие образования республики. Он напомнил, что реконструкция была начата в 2005 году, но завершена не была.

Олег Белозеров рассказал, что в начале 2018 года планируется проведение экспертизы, а к четвертому кварталу завершение всех работ.