МВФ: ВВП России вырастет в 2019 году
Эксперты Международного валютного фонда (МВФ) прогнозируют, что в будущем году рост ВВП России достигнет 1,8%.
В сравнении с июльским прогнозом наметилось улучшение показателей на 0,3%. Об этом пишет RNS.
Прогноз МВФ по росту российского ВВП в текущем году остался без изменений. Он держится на уровне 1,7%. Размер инфляции в нынешнем году будет равен примерно 2,8%. Инфляция окажется ниже целевого показателя в 4%. Объясняется это умеренно жесткой денежно-кредитной политикой.
В следующем году инфляция в РФ вырастет до 5,1%. Способствовать этому будет рост внутреннего спроса, увеличение стоимости горючего и переход от недавней амортизации.
В прогнозе Минэкономразвития России содержатся данные о социально-экономическом развитии государства в ближайшие шесть лет. В документе заложен консервативный сценарий. В министерстве полагают, что скорость роста ВВП в России в 2019 году снизится до 1%. В 2024 году ВВП вырастет до 3%. В 2018 году ВВП России вырастет до 1,8%, а в 2019 году его рост составит 1,3%.