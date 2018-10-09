МВФ: ВВП России вырастет в 2019 году

В сравнении с июльским прогнозом наметилось улучшение показателей на 0,3%. Об этом пишет RNS.

Прогноз МВФ по росту российского ВВП в текущем году остался без изменений. Он держится на уровне 1,7%. Размер инфляции в нынешнем году будет равен примерно 2,8%. Инфляция окажется ниже целевого показателя в 4%. Объясняется это умеренно жесткой денежно-кредитной политикой.

В следующем году инфляция в РФ вырастет до 5,1%. Способствовать этому будет рост внутреннего спроса, увеличение стоимости горючего и переход от недавней амортизации.