В 2022 году Visa повысит комиссию за оплату картой в магазине

Отмечается также, что постепенно будут отменяться льготные программы для мебельных магазинов, а также магазинов бытовой техники и для курьерских служб. На данный момент интерчейндж для них равен 1-1,65%. После изменений он составит от 1,5 до 2,3% в зависимости от категории карты, с помощью которой был выполнен платеж.