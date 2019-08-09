Юань упал до очередного исторического минимума

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Курс китайского юаня по отношению к доллару снизился до очередного минимального значения за последние 11 лет.
Информация об этом появилась 9 августа, сообщает газета «Известия».
Народный банк Китая принял решение о снижении курса валюты на 97 базисных пунктов. Один доллар теперь эквивалентен 7,0136 юаням.
Падение курса китайской валюты продолжается уже седьмой день подряд. Такая ситуация связаны с продолжающейся торговой войной между Вашингтоном и Пекином, на фоне которой глава США Дональд Трамп ввел очередные санкции в отношении некоторых товаров из Китая.
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