Юань упал до очередного исторического минимума

Народный банк Китая принял решение о снижении курса валюты на 97 базисных пунктов. Один доллар теперь эквивалентен 7,0136 юаням.

Падение курса китайской валюты продолжается уже седьмой день подряд. Такая ситуация связаны с продолжающейся торговой войной между Вашингтоном и Пекином, на фоне которой глава США Дональд Трамп ввел очередные санкции в отношении некоторых товаров из Китая.