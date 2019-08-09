В Уфе готовят к застройке квартал рядом с бизнес-центром «Салават Юлаев»
Вчера, 18:30ЭкономикаТатьяна МайороваФото: Кристина Дейнеко/ Mkset.ru
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Разрешение на строительство в этом районе получила компания «Горстрой».
Разработкой проектов планировки и межевания квартала между улицами Айской, Кирова и проспектом Салавата Юлаева должно заняться в ближайшее время ООО «Горстрой». Разрешение на это компания получила в администрации башкирской столицы.
Напомним, на этом участке площадью 50 гектаров находятся бизнес-центр «Салават Юлаев», НИИ «Солитон», строящийся жилой комплекс «Лайт», а также административные и производственные здания.
Готовый проект должен быть представлен в Главархитектуру в течение полутора лет.
Как выяснил «КоммерсантЪ-Башкортостан», в Уфе официально известно лишь одно ООО «Горстрой», уставной капитал данной компании - 10 тыс. рублей. Она специализируется на сносе и разборке зданий.
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