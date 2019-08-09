В Уфе готовят к застройке квартал рядом с бизнес-центром «Салават Юлаев»

Разработкой проектов планировки и межевания квартала между улицами Айской, Кирова и проспектом Салавата Юлаева должно заняться в ближайшее время ООО «Горстрой». Разрешение на это компания получила в администрации башкирской столицы.

Напомним, на этом участке площадью 50 гектаров находятся бизнес-центр «Салават Юлаев», НИИ «Солитон», строящийся жилой комплекс «Лайт», а также административные и производственные здания.

Готовый проект должен быть представлен в Главархитектуру в течение полутора лет.