В центре Башкирского Зауралья достроят автодорогу за 179 млн рублей
Шестиметровая проезжая часть длиной больше двух километров будет снабжена железобетонным путепроводом через железную дорогу.
Сегодня, 9 августа, на сайте госзакупок появился новый лот стоимостью 179 млн рублей, касающийся Башкирии.
Речь идет о строительстве автомобильной дороги Давлетово-Альмухаметово-Объездная вокруг Магнитогорска, пролегающей в Абзелиловсом районе республики.
На второй этап строительства данной автодороги, судя по конкурсной документации, могут быть направлены 179 млн рублей. Заказчик работ — Управление дорожного хозяйства РБ. Финансировать строительство будет бюджета республики.
Длина дороги по проекту — 2 км 278 метров, ширина проезжей части — 6 метров, расчетная скорость движения — 80 км в час. Ожидается, что по ней будет перемещаться в сутки порядка 245 автомобилей.
На одной из участков дороги должен быть также возведен железобетонный путепровод через железную дорогу длиной 77,2 метра.
Аукцион намечен на 21 августа.