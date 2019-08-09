В центре Башкирского Зауралья достроят автодорогу за 179 млн рублей

Сегодня, 9 августа, на сайте госзакупок появился новый лот стоимостью 179 млн рублей, касающийся Башкирии.

Речь идет о строительстве автомобильной дороги Давлетово-Альмухаметово-Объездная вокруг Магнитогорска, пролегающей в Абзелиловсом районе республики.

На второй этап строительства данной автодороги, судя по конкурсной документации, могут быть направлены 179 млн рублей. Заказчик работ — Управление дорожного хозяйства РБ. Финансировать строительство будет бюджета республики.

Длина дороги по проекту — 2 км 278 метров, ширина проезжей части — 6 метров, расчетная скорость движения — 80 км в час. Ожидается, что по ней будет перемещаться в сутки порядка 245 автомобилей.

На одной из участков дороги должен быть также возведен железобетонный путепровод через железную дорогу длиной 77,2 метра.