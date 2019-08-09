На междугородние и пригородные маршруты в Башкирии вышли новые автобусы Ford Transit

Сегодня, 9 августа, возле Конгресс-холла прошла торжественная церемония вручения ключей от новых маршрутных автобусов марки Ford Transit, они будут обслуживать междугородние и пригородные маршруты.

110 автобусов поступили в распоряжение ГУП «Башавтотранс», а точнее – в филиалы автопредприятия в городах Баймаке, Белебее, Бирске, Дюртюлях, Красноусольском, Мелеузе, Месягутове, Октябрьском, Туймазах, Салавате, Сибае и Учалах, в них ощущался недостаток транспорта для организации стабильного автобусного сообщения с Уфой.

В церемонии приняли участие врио главы Башкирии Радий Хабиров и руководитель Госкомтранса РБ Тимур Мухаметьянов. Они внимательно осмотрели автобусы и пришли к выводу, что это хорошее пополнение регионального парка автобусов. Все автобусы оборудованы не только ремнями безопасности, но и терминалами для оплаты проезда пластиковыми картами.

Радий Хабиров поблагодарил всех, кто приложил усилия для сохранения и развития «Башавтотранса», в то же время он уточнил, что в будущем предприятию придется серьёзно оптимизировать свою работу и разрабатывать новые методики управления, новые услуги для пассажиров.