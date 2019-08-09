Безопасные деньги: в Башкирии проведут аудит институтов поддержки предпринимателей

На заседании инвестиционного совета республики было принято решение о необходимости внедрения стандарта безопасности ведения. Эти планы непременно должны быть осуществлены до конца 2019 года.

Как отметил заместитель председателя Инвестсовета Башкирии и одновременно сопредседатель «Деловой России» Андрей Назаров, данная мера, сопряженная с защитой инвесторов, должна стимулировать инвестиционную активность в регионе. Если рассматривать вопрос с позиции деловой активности, то выяснится, что Башкирия сейчас по данному показателю расположилась на 65-м месте среди регионов страны, наш показатель – 19,26 активно работающих предприятий на 1000 человек населения. Впрочем, лидеры тоже не слишком далеко ушли вперед, что говорит о распространенном характере данной проблемы.

Из соседних регионов: Татарстан – на 27 позиции (с показателем 26,38 предприятий на 1000 населения), Челябинская область – на 22 позиции (27,67), Свердловская область – на 6 месте (34,38).

На заседании прозвучали данные Уральского центра мониторинга и аналитики о том, что к началу 2019 года 71% жителей Башкирии в течение последних нескольких лет не отмечали особых улучшений в плане безопасности и комфортности ведения бизнеса на территории Башкирии. - При таких настроениях, конечно же, деловая активность повышаться не может, - заявил Андрей Назаров. – Нам нужно убедить граждан в том, что занятия бизнесом - это выгодно и безопасно.

Обсуждаемый стандарт безопасности предусматривает создание третейского суда дл разрешения споров между деловыми людьми и комиссии для мониторинга обоснованности контрольно-надзорных мероприятий.