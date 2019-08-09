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«Аэрофлот» продаст 4,3% казначейских акций своей «дочке»
Вчера, 15:30Экономика
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Члены совета директоров крупнейшего российского авиаперевозчика «Аэрофлот» согласились на сделку по реализации 4,3% казначейских акций своей дочерней компании «Аэрофлот-Финанс»
Казначейские ценные бумаги в количестве 47 817 796 штук будут переданы от ПАО «Аэрофлот» в пользу ООО «Аэрофлот-Финанс». Об этом пишет RNS.
В конце 2017 года «Аэрофлот-Финанс» разместила 4,8% акций «Аэрофлота». Дочерняя компания смогла заработать на этом порядка 9,8 миллиарда рублей. После размещения указанных выше ценных бумаг количество акций Аэрофлота, находящихся в свободном обращении, составило 45,8%. Крупнейшим акционером «Аэрофлота» остается Росимущество. Ведомству принадлежит 51,2% акций авиакомпании.
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