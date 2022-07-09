В Башкирии бизнес поддержат налоговыми льготами

Изменения в региональное законодательство, предусматривающие ряд дополнительных мер в налоговой сфере для поддержки бизнеса, были предложены Правительством Башкирии в рамках антикризисного плана по поддержке экономики республики.
В настоящее время ряд налоговых льгот для бизнеса уже установлен:
— снижены ставки по упрощенной системе налогообложения для IT-организаций на 2022–2024 годы: с 6% до 1% на «доходы», с 15% до 5% на «доходы минус расходы»;
— уменьшен размер потенциально возможного к получению годового дохода до 50% по патентной системе налогообложения на срок с 1 января по 31 декабря 2022 года для индивидуальных предпринимателей в 15 видах предпринимательской деятельности;
— торговые центры и комплексы освобождены от уплаты налогов на недвижимое имущество с 1 января до 31 декабря 2022 года;
Ранее Правительство России одобрило поправки к Налоговому кодексу, которые могут поддержать налогоплательщиков в условиях санкций. Среди прочего предлагаются следующие меры:
— установить на пять лет нулевую ставку НДС для туриндустрии и гостиничного бизнеса в отношении услуг по временному проживанию, а также аренде и пользованию объектов туриндустрии, которые ввели в эксплуатацию после 1 января 2022 года и включили в реестр (вступил в действие с 1 июля 2022 года);
— не применять в 2022 и 2023 годах повышенный размер пени для организаций;
— зафиксировать курс иностранной валюты для расчета «тонкой капитализации» по состоянию на 1 февраля 2022 года, а также расширить «безопасный» интервал для учета процентов по долговым обязательствам;
— отменить коэффициенты по транспортному налогу для автомобилей стоимостью не более 10 млн руб.;
— закрепить кадастровую стоимость недвижимости для расчета налога на имущество организаций в 2023 году на уровне 1 января 2022 года;
— освободить физлиц от НДФЛ с процентов по вкладам, который нужно было бы заплатить в 2022 и 2023 годах, а также скорректировать порядок расчета такого налога на будущее. Исчислять его предлагают как произведение 1 млн руб. и максимальной ключевой ставки за год. Сейчас в расчет берут ключевую ставку на 1 января;
— донастроить налоговый режим в САР.