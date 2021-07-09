В Башкирии предложили выплачивать «предпринимательский кэшбэк»

Так, предлагается возвращать предпринимателям часть налогов и взносов, уплаченных в предыдущем финансовом году.
— Сегодня важным является мобилизация средств на развитие внутреннего бизнеса — возврата уплачиваемых ими налогов при соблюдении предпринимателем социальных обязательств. Это может служить, с одной стороны, стимулированием выхода предпринимателей из тени, с другой — сохранением занятости, — отметил министр экономического развития и инвестиционной политики республики Рустам Муратов.
По словам председателя Государственного комитета РБ по предпринимательству Нияза Фазылова, ведомство разработало новый подход к систематизации инструментов поддержки предпринимательства. Для этого все существующие инструменты интегрируют в систему «Мой бизнес».