В Башкирии предложили выплачивать «предпринимательский кэшбэк»

— Сегодня важным является мобилизация средств на развитие внутреннего бизнеса — возврата уплачиваемых ими налогов при соблюдении предпринимателем социальных обязательств. Это может служить, с одной стороны, стимулированием выхода предпринимателей из тени, с другой — сохранением занятости, — отметил министр экономического развития и инвестиционной политики республики Рустам Муратов.