Общепит Башкирии освободят от уплаты налогов

От уплаты налогов освободят предприятия общественного предприятия, годовая сумма доходов которого не превышает 2 млрд. рублей в год. Об этом сообщили накануне, 8 июля, в пресс-службе Министерства торговли и услуг Башкирии.
— По действующим правилам, малый бизнес может платить налоги по упрощенной системе. Однако компания обязана перейти на общий налоговый режим, если выручка превысит 200 млн руб. год или штатная численность составляет более 130 человек, — пояснил министр торговли и услуг Алексей Гусев.
Также за предприятиями сохранится право на уплату налогов по заниженной ставке в 15%. Однако льготы не распространяются на фирмы которые занимаются изготовлением полуфабрикатов для магазинов и кафе и отделов кулинарии в розничной торговле.
Подчеркивается, что данная мера поспособствует «обелению» рынка и владельцы небольших кафе и ресторанов начнут чаще трудоустраивать работников официально. Это поспособствует развитию предприятий общественного питания в республике. Так как на сегодняшний день у большинства предприятий общественного питания выручка не превышает 2 млрд рублей в год.