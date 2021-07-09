Общепит Башкирии освободят от уплаты налогов

Подчеркивается, что данная мера поспособствует «обелению» рынка и владельцы небольших кафе и ресторанов начнут чаще трудоустраивать работников официально. Это поспособствует развитию предприятий общественного питания в республике. Так как на сегодняшний день у большинства предприятий общественного питания выручка не превышает 2 млрд рублей в год.