Завод в Башкирии, производящий половину станков в стране, возобновил работу
Сегодня его посетил врио главы Башкирии Радий Хабиров.
В ходе рабочей поездки Радий Хабиров побывал на производственной площадке НПО «Станкостроение», входящего в ООО «Стан», здесь он ознакомился с ходом технического перевооружения одного из ведущих российских предприятий по производству высокотехнологичного оборудования.
Этой весной завод, производящий половину станков в стране, попал в сложную ситуацию. Из-за проблем со сбытом возникла задолженность перед персоналом, а с 25 марта деятельность завода была приостановлена.
В мае стало известно, что завод поменял структуру собственности. Его акции приобрела госкорпорация «Ростех». И завод возобновил свою работу.
- Заказов там на 2-3 года вперед, - сообщил Медиакорсети глава администрации Стерлитамака Владимир Куликов. – Все теперь нормально, завод работает.
По словам исполнительного директора НПО «Станкостроение» Александра Стерхова, сегодня на заводе работают порядка 800 человек. Объём производства составляет не менее 1 млрд рублей товарной продукции в год. Это примерно 70-80 специальных станков и обрабатывающих центров для предприятий машиностроения, авиастроения, инструментального производства и других отраслей. В настоящее время НПО «Станкостроение» заключены контракты на изготовление более чем 100 станков на два года вперед.
В рамках технического перевооружения завод получил займ на 238 млн рублей от Фонда развития промышленности, закупив оборудование для нового цеха, который был введен в эксплуатацию в прошлом году. Ещё один проект, на который получен займ в размере 500 млн рублей, будет реализован до конца 2019 года.
Справка. Дочерняя компания госкорпорации «Ростех» ООО «РТ-Капитал» приобрела 33,4% уставного капитала ООО «Стан», которому принадлежит стерлитамакское НПО «Станкостроение». 26 апреля информация о смене собственников внесена в ЕГРЮЛ. Доля ООО «Инвескон» (учредителями являются Максим Гущина — 99% и Руслан Звягинцев — 1%) снизилась до 66,6%. Еще менее 0,1% принадлежат предпринимателю Руслану Звягинцеву.
Согласно информации «Контур. Фокус», доли «Инвескон» в «Стане» по кредитным договорам находятся в залоге у банка Ростеха «Новикомбанк». Эксперты оценивают произошедшее как фактический переход компании «Стан» под управление «Ростеха», принадлежащего Росимуществу. Сам «Стан» позиционирует себя как крупнейший частный станкостроительный холдинг России. Кроме «Станкостроения» объединяет «Станкотех», рязанский «Станкозавод», «Ивановский станкостроительный завод», «Шлифовальные станки», Савеловский станкостроительный завод» и «Донпрессмаш». В 2017 году холдинг показал чистую прибыль в размере 24 млн рублей.