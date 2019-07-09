Завод в Башкирии, производящий половину станков в стране, возобновил работу

В ходе рабочей поездки Радий Хабиров побывал на производственной площадке НПО «Станкостроение», входящего в ООО «Стан», здесь он ознакомился с ходом технического перевооружения одного из ведущих российских предприятий по производству высокотехнологичного оборудования.

Этой весной завод, производящий половину станков в стране, попал в сложную ситуацию. Из-за проблем со сбытом возникла задолженность перед персоналом, а с 25 марта деятельность завода была приостановлена.

В мае стало известно, что завод поменял структуру собственности. Его акции приобрела госкорпорация «Ростех». И завод возобновил свою работу.

- Заказов там на 2-3 года вперед, - сообщил Медиакорсети глава администрации Стерлитамака Владимир Куликов. – Все теперь нормально, завод работает.

По словам исполнительного директора НПО «Станкостроение» Александра Стерхова, сегодня на заводе работают порядка 800 человек. Объём производства составляет не менее 1 млрд рублей товарной продукции в год. Это примерно 70-80 специальных станков и обрабатывающих центров для предприятий машиностроения, авиастроения, инструментального производства и других отраслей. В настоящее время НПО «Станкостроение» заключены контракты на изготовление более чем 100 станков на два года вперед.

В рамках технического перевооружения завод получил займ на 238 млн рублей от Фонда развития промышленности, закупив оборудование для нового цеха, который был введен в эксплуатацию в прошлом году. Ещё один проект, на который получен займ в размере 500 млн рублей, будет реализован до конца 2019 года.

Справка. Дочерняя компания госкорпорации «Ростех» ООО «РТ-Капитал» приобрела 33,4% уставного капитала ООО «Стан», которому принадлежит стерлитамакское НПО «Станкостроение». 26 апреля информация о смене собственников внесена в ЕГРЮЛ. Доля ООО «Инвескон» (учредителями являются Максим Гущина — 99% и Руслан Звягинцев — 1%) снизилась до 66,6%. Еще менее 0,1% принадлежат предпринимателю Руслану Звягинцеву.