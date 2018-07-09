В Уфе водители «скорой помощи» заявили о забастовке

Накануне, 8 июля, водители Сипайловской подстанции «скорой помощи» сообщили о том, что готовы начать акцию протеста вплоть до отказа от работы из-за того, что руководство с апреля задерживает им заработную плату.

Как стало известно Медиакорсети, речь идет о водителях, которые в рамках эксперимента, организованного руководством Республиканской станции скорой медицинской помощи и центра медицины катастроф, переведены на аутсорсинг. По итогам проведенного тендера автомобили скорой помощи были даны в аренду коммерческой фирму, в которую должны были перейти на работу и водители. Однако, как оказалось, жизнь - а точнее победители одного из тендеров - внесли свои коррективы в бизнес-модель, задуманную руководством РССМП.

- Руководством ООО «Автотранском» не стало заключать с нами договора, как с наемными работниками, а предложило оформить каждому водителю свое индивидуальное предприятие. Насколько я понимаю, это нужно было, чтобы сэкономить на налогах, - рассказал корреспонденту Медиакорсети активист независимого профсоюза медиков «Действие», старший водитель Владимир Омельченко. – Мы согласились на такой вариант, рассчитывая, что он позволит нам больше зарабатывать, но на деле все получилось совсем иначе. С апреля текущего года нам почти прекратили платить зарплату, не говоря уже о премиях. Так, изредка бросают небольшие подачки, как кость собаке. В такой ситуации нам ничего не остается, как прибегнуть к акциям протеста.

При этом водители отдают себе отчет, что их отказ от работы может иметь печальные последствия, ведь тогда больные люди останутся без скорой медицинской помощи.

- Мы сознаем, что не имеем права на подобные акции, как водители «скорой помощи». Но наше руководство, которое уже который месяц игнорирует наши обращения, не оставило нам иного выхода, - рассказал Владимир Омельченко. – Мы не начали забастовку только из чувства ответственности за здоровье и жизни людей. А фактически по закону мы такую забастовку, в принципе, вполне могли бы объявить, поскольку теперь уже больше не являемся сотрудниками «скорой помощи», по документам мы – всего лишь индивидуальные предприниматели, оказывающие транспортные услуги.

По его словам, общая задолженность руководства ООО «Автотранском» перед 70 водителями на сегодняшний день уже достигла 5 млн рублей. Водители обращались к главному врачу РССМП Марату Зиганшину, который со своей стороны также обещал разобраться в проблеме. По большому счеу нарушения сроков оплаты труда воителям может послужить основанием для расторжения договора аренды автомобилей с коммерсантами.

Сегодня утром представители руководства ООО «Автотранском» встретились с водителями перед началом очередной смены.

- Приезжал Александр Шагаев и дал обещание исправить ситуацию и начать выплачивать долги по зарплате. Сказал, что долг за апрель должен быть погашен в ближайшие дни, - сообщил Владимир Омельченко.

Получить оперативный комментарий у руководства ООО «Автотранском» и РССМП пока не удалось.

Напомним, в феврале на пресс-конференции Марат Зиганшин заявил, что, в принципе, доволен результатами перевода части автопарка «скорой помощи» на аутсорсинг, потому что это, прежде всего, позволило избавиться медикам о несвойственным им функциям по обслуживанию автомобилей. Однако при этом представители профсоюза «Действие» высказали свои возражения.

- Мы даже не знаем, предусмотрены ли у индивидуальных предпринимателей, каковыми теперь стали по документам водители «скорой помощи», работающие по аутсорсингу, ежегодные периодические медосмотры. А ведь у нас вредные условия труда. А вообще у нас, помимо аутсорсинга, и так есть другие серьезные проблемы. Например, санобработка автомобилей проходит прямо на улице, на морозе, нормальные условия для санобработки есть только на двух подстанциях. Уже и в интернете размещали видео об этом, но все бесполезно. Наверное, пока скорая не разнесет по городу какую-нибудь инфекцию, никому до этого не будет дела, - сообщила представитель профсоюза «Действие» Марина Явгильдина.