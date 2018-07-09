В Башкирии за загрязнение воздуха на 90 суток закрыли предприятие
Решением суда приостановлена деятельность ООО «Буздякский трубокомплекс», занимающееся очисткой труб.
В селе Восточное Буздякского района судебные приставы исполнили решение суда о приостановке на 90 суток деятельности ООО «Буздякский трубокомплекс». Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.
Основанием для этого стало решение суда, принятое на основе иска прокуратуры и управления Роспотребнадзора, которые, в свою очередь, основаны на проверке многочисленных жалоб от населения.
Как следует из материалов дела, проверка специалистов Чишминского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по РБ, проведенная в селе Восточное, показала, что выбросы предприятия, которое занимается восстановлением и очисткой бывших в употреблении промышленных труб, действительно, сильно загрязняют воздух.
Процедура остановки производства проходила в присутствии понятых. Было опечатано компрессорное помещение, оборудование и самодельная печь, которая использовалась при очистке и обжиге труб.
Директор предприятия предупрежден об уголовной ответственности за неисполнение решения суда.