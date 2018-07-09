В Башкирии выделят 3 млрд рублей на реконструкцию кардиоцентра
Сегодня, 18:10ЭкономикаТатьяна Майорова
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Объявлен тендер на выполнение строительно-монтажных работ в рамках реконструкции здания.
На портале госуслуг размещено объявление о проведении тендера на строительно-монтажные работы с целью реконструкции зданий республиканского кардиологического центра в Уфе и строительства хирургического корпуса к нему.
Инициатором закупки является Министерство экономического развития РБ. Начальная цена контракта - 3 млрд рублей. Средства будут выделены из бюджета республики.
Электронные торги пройдут 30 июля. По контракту работы должны быть завершены в ноябре 2020 года.
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