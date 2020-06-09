В Башкирии утвержден план поэтапного снятия ограничений для предприятий и организаций

Сегодня, 9 июня, стало известно, что глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ, в котором утвержден план поэтапного снятия ограничительных мероприятий для предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей, введенных ранее в связи с угрозой коронавируса.

Речь идет о представителях так называемого потребительского сектора.

В документе прописано, что на первом этапе возобновить свою деятельность смогут самозанятые, деятельность которых связана со сферой услуг и торговлей непродовольственными товарами. Здесь же отмечено, что допускаются занятия спортом на улицах не более двух человек и с дистанцией не менее пяти метров. Прогулки разрешены группами не более двух человек опять же при соблюдении социальной дистанции.

На втором этапе смогут возобновить работу магазины непродовольственных товаров, у которых торговые залы не превышают 800 квадратных метров, а также некоторые образовательные организации.

На третьем этапе смогут вернуться к работе самозанятые без ограничений числа посетителей и площади открываемого объекта, а также предприятия общественного питания, все без исключения образовательные учреждения и места отдыха населения.