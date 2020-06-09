Ставки по ипотеке достигли исторического минимума

Пандемия обнажила жизненные реалии: стабильность – эфемерна. А потому многие забеспокоились насчёт улучшения жилищных условий именно сейчас, несмотря на непростую эпидемиологическую обстановку и вытекающие отсюда финансовые затруднения.

Неудивительно, что новая госпрограмма ипотечного кредитования под 6,5% годовых была воспринята на ура. По данным Управления Росреестра по РБ, в Башкирии уже зарегистрировано 335 сделок по этой программе.

Время - деньги

Почему важно поспешить с оформлением ипотеки? Дело в том, что программа со льготной ставкой имеет ограниченный срок – обратиться с заявкой нужно до 1 ноября 2020 года. К тому же всего за полтора месяца действия программы из 120,8 тысяч заявок, принятых российскими банками по новой программе, одобрено 81,9 тысяч заявок. При этом по льготной программе планируется выдать всего 247 тысяч кредитов на сумму 740 млрд. руб. То есть 1/3 лимита уже израсходована. Что будет дальше, сложно предугадать.

А нынешние условия кредитования довольно приемлемые. Ипотека по госпрограмме предполагает покупку жилья исключительно в новостройке, сумма кредита в регионах не должна превышать 3 млн рублей, а обязательный первоначальный взнос – не менее 20% от стоимости объекта. Кстати, если своих сбережений на «первоначалку» не хватает, можно воспользоваться материнским капиталом. А выгодный процент сохраняется на весь срок кредита. К тому же, несмотря на то, что предложенная государством ставка и так максимально приятная, многие кредитные организации пошли на дальнейшее понижение.

- Все наши объекты аккредитованы в 22 крупнейших банках страны и 18 из них предоставляют программу льготной ипотеки с государственным субсидированием под 6,5%. Большинство из них по собственной инициативе снизили ставки ниже рекомендуемого государством уровня и предоставляют более выгодные условия. Например, один из наших партнёров предлагает ставку от 5,85% годовых! Что даёт существенную экономию в сравнении с кредитом по рыночной ставке в 9%. К примеру, в случае оформления ипотеки на 20 лет, при сумме кредита в 3 000 000 рублей, экономия составит более 5,7 тысяч рублей ежемесячно, и почти 1,4 млн рублей за весь период. Ещё один важный момент: в отличие от других вариантов ипотечного кредитования с государственным субсидированием, именно эта программа рассчитана на всех граждан России, а не на отдельные категории покупателей, - отмечает руководитель по работе с банками ГК «Первый Трест» Игорь Моргачев.

И ещё немного позитивной статистики: по данным портала Дом.рф, процент одобрения по льготной ипотеке составляет 83% от общего количества. Согласитесь, ободряет: получилось у них, получится и у вас.

К тому же подобрать оптимальные условия и подать заявку на ипотечный кредит можно в удалённом режиме. Ипотечный брокер ГК «Первый Трест» не только подберёт для вас оптимальные условия кредитования, но и поможет правильно заполнить анкету онлайн и отправит её банкам-партнёрам.

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