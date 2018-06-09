В Уфе открыли «горячую линию» по завышенным ценам на бензин

Общественный контроль позволит отразить реальную ситуацию с ценами на автомобильное топливо.
Инициатором организации работы «горячей линии» является республиканское отделение Общероссийского народного фронта (ОНФ). По словам общественников, они осуществляют мониторинг ситуации с ценами на автомобильное топливо. Активисты движения изучают не только проблему, связанную с этим явлением, но и обратную связь – собственно, жалобы автолюбителей и всех, кому эта тема небезразлична.
- Вся собранная информация с различных АЗС, подкрепленная конкретными жалобами, будет передана в Правительство России и Федеральную антимонопольную службу. Общественный мониторинг ситуации позволит получить информацию из первых рук и отразить реальную ситуацию на местах, – говорит Александр Васильев, член центрального штаба ОНФ, координатор проекта «Дорожная карта ОНФ/Карта убитых дорог».
Оставить информацию по «горячей линии» можно по телефону: +7(347)273-55-44. Также с этой целью можно отправить сообщение на электронную почту: [email protected] Для целей общественного мониторинга также доступна онлайн-анкета.
Напомним, что в течение 2018 года цены на уфимских заправках повышались многократно: только в течение одного мая 6 раз. В итоге рост цен на АЗС в несколько раз превысил темпы инфляции в экономике Башкирии.