В Уфе открыли «горячую линию» по завышенным ценам на бензин

Инициатором организации работы «горячей линии» является республиканское отделение Общероссийского народного фронта (ОНФ). По словам общественников, они осуществляют мониторинг ситуации с ценами на автомобильное топливо. Активисты движения изучают не только проблему, связанную с этим явлением, но и обратную связь – собственно, жалобы автолюбителей и всех, кому эта тема небезразлична.

- Вся собранная информация с различных АЗС, подкрепленная конкретными жалобами, будет передана в Правительство России и Федеральную антимонопольную службу. Общественный мониторинг ситуации позволит получить информацию из первых рук и отразить реальную ситуацию на местах, – говорит Александр Васильев, член центрального штаба ОНФ, координатор проекта «Дорожная карта ОНФ/Карта убитых дорог».

Оставить информацию по «горячей линии» можно по телефону: +7(347)273-55-44. Также с этой целью можно отправить сообщение на электронную почту: [email protected] Для целей общественного мониторинга также доступна онлайн-анкета.