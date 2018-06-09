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УРАЛСИБ увеличил объем ипотечного кредитования в 2 раза по итогам 5 месяцев
Сюжеты:
Третий секторВласть без цензурыЧМ-2018
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УРАЛСИБ увеличил объем ипотечного кредитования в 2 раза по итогам 5 месяцев

Сегодня, 13:31ЭкономикаРустэм Башкирцев
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