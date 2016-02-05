В Башкирии фермер поделился секретами работы на селе

Как животновод в Туймазах не получил государственный грант и справился.

Несколько лет назад ильчимбетовский фермер не получил помощь по госпрограмме, но продолжил выращивать скот. Помимо 16 голов КРС, техники, он приобрёл опыт, сформировал отличную кредитную историю. Научился использовать другие направления господдержки и неплохо зарабатывает.

Илнур Шарипов («Лучшее ЛПХ по производству молока») по специальности электрогазосварщик. До армии трудился водителем, отслужил в пожарных войсках. Затем поработал оператором котельной. Выучился на механизатора широкого профиля. В 2008 году прошёл аттестацию на должность сержанта в ПЧ-38 в городе Октябрьском. Сутки тушит возгорания, трое суток отдыхает. Однако «отдых» в его понимании понятие условное, потому что в 2005 году Илнур Фаатович женился, заложил в Ильчимбетово фундамент дома. Надо было растить сыновей.

В тот год Шариповы взяли в «Россельхозбанке» кредит в размере 400 тысяч рублей и четырёх нетелей на мясо. Оформили в аренду паевые земли отца, брата и дедушки с бабушкой (35 га). Несмотря на то, что ей 85 лет, она до сих пор держит стадо овец и птицу. Внук расплачивается с ней за пай зерном и всячески помогает. В течение нескольких лет Шарипов приобрёл косилку, сеноворошилку, сеялку, бороны, культиватор. Денег на развитие не хватало. Только на элитные семена ушло 135 тысяч рублей. Поэтому отец Илнура взял в банке ещё 120 тысяч рублей.

Участок под зерновые в первый год Шариповым помог вспахать и протравить гербицидами директор ООО КХ «Куш-Буляк» Мавзир Латыпов, а убрать урожай директор ООО «САВА-Агро-Япрык» Рамиль Халиуллин. С первыми кредитами расплатились в 2010 году. Причём воспользовались льготными условиями. При помощи возвратных субсидий вместо 15% выплачивали 8% годовых. В результате хозяйство обзавелось плугами, трактором и в дальнейшем Шарипов пахал и сеял сам.

– В 2013 году я зарегистрировал КФХ. В управлении сельского хозяйства мне предложили участвовать в программе «Семейная молочная ферма», – рассказывает Илнур Фаатович. – Сразу предупредили: «Конкуренция за государственные гранты большая, можете не войти в число победителей конкурса». В минсельхозе республики для соискателей провели бесплатные курсы, обучили сбыту и даже интересным психологическим приёмам, маркетинговым ходам. Мы начали с дегустаций творога и сметаны для сельчан на ярмарках, затем расширили продуктовую линейку. Стали сами производить «молочку», значительно увеличив прибыль. На днях купим машинку для производства сливочного масла. Грант не дали, что меня не расстроило. КФХ закрыл, но слежу за льготными направлениями господдержки, и в любой момент могу зарегистрировать хозяйство снова. Сейчас у меня 17 голов, из них 7 дойных и скоро станут стельными ещё две коровы. В день получаем не менее 140 килограммов молока.

– Не пытались сдавать молоко на переработку?

– Карамалыгубеевский цех принимает партию не менее 500 килограммов, Серафимовский цех - немного меньше. Чтобы заключить с ними договор, мне нужен танк-охладитель ёмкостью 500 литров и стоимостью около полумиллиона рублей. Но мы кооперируемся с Рамилем Загидуллиным из Байрака-Туба и скоро вдвоём начнём собирать минимальные партии для серафимовского молочного цеха. Производителям молочной продукции в республике сырья не хватает и его принимают с подворий. Поэтому я хочу открыть ИП, оформить в аренду ещё 40 гектаров пашни, и посажу озимые. Заложил новый коровник на 25 голов КРС и зерносклад. Сельсовет выделил сенокосы (15 гектаров) зерно, солома – свои. Сейчас расходую на корм 40 килограммов фуража в день, но потребуется намного больше- в среднем 5 килограммов зерна в сутки на одну голову.

– Спрос и цена на молоко – неплохие, но многие держат по 2-3 коровы и не спешат расширяться. Что Вы им порекомендуете из своего опыта?

– Взять в аренду паи или муниципальную землю и кредит для их обработки. Технику найти - не проблема. Крупные хозяйства всегда идут навстречу и дают большую скидку на услуги. Ведь лет через пять уже ты им поможешь с посевной (тракторов в кооперативах не хватает). Собственные корма выгоднее. Даже выплачивая в первые три года 37 тысяч кредитных рублей, я построил за год большой дом. Перейдя на изготовление творога и сметаны, увеличил выручку в два раза, продукты забирают в селе. Средняя прибыль от одной коровы сегодня – не менее 20 тысяч рублей в месяц, но бывает и больше. У меня часть животных даёт 25 килограммов молока в сутки.

В севооборот надо вникать и жёстко соблюдать его правила. Из-за пропуска срока сева мы с отцом, профессиональным агрономом, в первый год собрали маленький урожай. Во второй год вышли из положения, посеяв элитный ячмень и получили 60 тонн зерна. Его хватило аж на два года.

Когда нет спроса на мясо, хорошо берут трёхмесячных телят, получается большая экономия на фураже. В мясомолочном направлении есть возможность для манёвра.

Чтобы добиться требуемой переработчиками жирности 3,8 процента, можно взять несколько коров бестужевской породы. Чёрно-пестрые коровы улучшают количественный показатель. Если сразу после рождения обильно напоить новорожденных самочек молозивом или жирным молоком, они вырастут крепкими и в дальнейшем будут очень продуктивными.

И ещё один важный момент: куда бы я не обращался, мне помогали все, сельсовет, районная власть, банки, крупные сельхозпроизводители, такие же владельцы ЛПХ. Главное - начать работать.

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